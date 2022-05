L’Istituto “R. Guttuso”, aderendo alle “Giornate del Maggio dei Libri”, ha sviluppato l’evento dal titolo “Città e prospettive, l’arte e il gusto di leggere”, con la presenza di tre classi, la II A e la II D del Liceo Artistico, la V F dell’Ipsceoa. Il progetto, voluto dalla dirigente Delfina Guidaldi, (referente la professoressa Anna Arizzi), fondandosi sulla lettura del libro di Italo Calvino “Le città invisibili”, ha previsto anche la rielaborazione e reinterpretazione del testo in chiave moderna e attraverso l’arte. Nella mattinata del 18 maggio nell’Atrio del Palazzo D’Amico, dopo l’accoglienza dell’assessore ai B.B.C.C. Francesco Alesci, sono intervenuti i docenti curatori dell’installazione artistica e della mostra fotografica (ivi esposta già dal 10 maggio 2022), i professori Sabrina Busà, Maria Grazia Pagano, Pino Guerrera, Eva Salmeri. Busà e Pagano, prendendo la parola, hanno evidenziato i legami concettuali tra parola, natura ed elementi figurativi, il tema del viaggio e dell’immaginario, dell’arte, della visione e della comunicazione in continuo divenire.

Al Piano nobile di Palazzo D’Amico i lavori sono proseguiti sul testo. Guidati dalle docenti di lettere, Anna Arizzi, Donatella Abramo, Francesca Minissale e dai professori Riccardo D’Agostino e Piera Insana gli alunni, scelte alcune città da “visitare” virtualmente, sono intervenuti in veste di lettori ed hanno presentato riflessioni ed elaborazioni grafiche ed artistiche. Le città interessate alla sessione di lettura sono state Anastasia, Andria, Despina, Diomira, Ersilia, Eufemia, Eusapia, Ipazia, Isidora, Leonia, Maurilia, Ottavia, Tamara, Zobeide, Valrada; gli studenti relatori Aragona Viola, Currò Oksana, D’Amico Alessio, Fasolo Arianna, Gatani Lorenzo, Impalà Elisabetta, Mazzeo Filippo, Puliafico Elena, Raffaele Aurora, Saija Andrea, Saija Veronica, Sottile Asia, Vicentino Denise (classe II A -L.A.); Bertè Giorgia, Manna Sofia, Pizzuto Virgina (classe II D -L.A.), Italiano Daniel, Pagano Emanuela, Petrache Mihaela, Pidalá Francesco, Saija Rossana (classe V F -Ipsceoa).

La professoressa Anna Arizzi ha coordinato gli interventi e moderato il dibattito. Interessanti gli spunti emersi: differenti interpretazioni, sogni ed aspirazioni alla bellezza e alla felicità, visioni surreali e realtà possibili, il sentire che Calvino, nelle sue “città immaginarie”, come in altri lavori fantasiosi e visionari, mantiene come punto fermo il ruolo critico della ragione e la funzione investigatrice della letteratura, strumento di autoconsapevolezza della società. L’auspicio è che i suggerimenti e gli input per gli studenti, che la scuola riesce a dare nella sua attività quotidiana e in occasioni come questa, di condivisione sinergica e di apertura al territorio, siano stimolo per letture e ri-letture, stimolanti e sorprendenti. In conclusione, oltre all’assessore Francesco Alesci, è intervenuto, arricchendo il dibattito, il presidente del consiglio di biblioteca comunale Filippo Russo. Gli studenti sono stati i veri protagonisti ed hanno comunicato emozioni ed originalità, l’articolazione dell’evento è stata apprezzata per lo studiato mix di lettura, analisi del testo, arte e creatività.