Svincolati Milazzo – Basket Club Ragusa 96-69. Parziali 21-15 40-37 66-56 96-69. Nel campionato Under 17 d’Eccellenza la Svincolati Milazzo supera al PalaMilone la Basket Club Ragusa con un +27 finale e conquista la sedicesima vittoria su altrettante gare disputate nella stagione. Match equilibrato in avvio, i padroni di casa provano l’allungo e toccano il vantaggio in doppia cifra ma i ragusani non mollano accorciando al giungere della seconda sirena sul – 3, 40-37. Nelle ultime due frazioni i ragazzi del duo Sant’Ambrogio-Trimboli spingono sull’acceleratore, vanno sul + 10 al termine del terzo quarto e con grande intensità chiudono i giochi nell’ultimo periodo aggiudicandosi il successo con il punteggio finale di 96-69. I bianco-blu confermano il primato solitario in classifica e rivolgono già le attenzioni alla prossima gara che li vedrà ospitare sul proprio parquet la forte compagine del Real Basket Agrigento.

Svincolati Milazzo

Maiorana 12 Bove, Giambò 18 Coluccia 2 Rizzo, Alacqua 2 Lanari 9 Scardi 10 Saraceni 11 Mammina 3 Scredi 26 Patanè 3 All.Sant’Ambrogio – Trimboli

Basket Club Ragusa

Campo 5 Arezzo 2 Occhipinti 1 Tumino 16 Mirabella 21 Ilardo 5 Iurato 1Grande, Guccione 8 Pelliccia 8 Occhipinti S. 2 Scrofani,

All. Kouznetsova

Arbitri: Gazzara – Beccore