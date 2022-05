SAN FILIPPO DEL MELA. Nell’ambito di una conviviale organizzata dal Rotary Club San Filippo del Mela, è stato presentato il libro “Agneddu e sucu e finìu u vattìu” di Pia Pollina. L’autrice, geologa ed anch’ella rotariana, ha scelto il club del Mela per la prima presentazione ufficiale, che è stata preceduta dalla proiezione di un video sulle bellezze della Sicilia, realizzato da Elio Pascucci, Past President del club Catania Sud. La stesura del testo, di grande valore socioculturale, trae le mosse da un legame familiare intenso, quello tra l’autrice e la nonna Nicasia, che era solita impartire alla nipote saggi insegnamenti mediante l’utilizzo di massime e proverbi della tradizione palermitana.

Sono proprio questi detti popolari, seguiti da meticolose e divertenti spiegazioni, che Pia Pollina ha raggruppato nel libro dall’originale formato quadrato. La vera novità, tuttavia, sta nell’aver tradotto il tutto in tre lingue (siciliano, italiano ed inglese) e nell’aver inserito pillole di storia della Sicilia, dalle prime dominazioni ad oggi. Significativa anche la scelta della copertina, realizzata da un artista palermitano noto per i suoi acquerelli su stoffe. «E’ stata una serata interessante – dice Luisa Rosselli, presidente del Rotary Club San Filippo del Mela – spero nella realizzazione di progetti futuri in sinergia con l’autrice»