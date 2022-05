Il Movimento Sportivi Milazzesi ritorna all’attacco e punta il dito contro le inaccettabili condizioni delle strutture sportive della Città del Capo. Prima fra tutte la piscina comunale. «Le condizioni in cui versa – scrive in un comunicato il presidente Gianluca Venuti – non sono più tollerabili. Non è mai stato nostro intendere, ne in alcun caso modo di operare, la ricerca dei responsabili. Tutt’altro! Abbiamo posto, sempre, soluzioni ad eventuali implicazioni. Tuttavia quello che oggi riguarda la piscina comunale, così come peraltro il palazzetto dello sport Milone, rappresenta il risultato di decenni di assenza sul tema. Tale aspetto, alla luce del PNRR, potrà essere esclusivamente ragione di recupero, efficientamento ed ammodernamento».

Quello che il Movimento chiede, al momento, è il pronto intervento degli uffici preposti, unitamente alla presa di posizione dell’amministrazione comunale. «Rinnoviamo l’esigenza della riqualificazione delle strutture sportive – continua Venuti – perché volano per l’economia della città, certezza per il giusto orientamento giovanile. In ultimo, ma non per ultimo, tali strutture rientrano nei beni patrimonio della collettività pertanto vanno rese fruibili a tutti coloro che ne facessero richiesta ( senza privilegi ne esclusioni su base economica)».