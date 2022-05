Toccanti ed emozionanti i videoclip di presentazione delle tre aziende premiate, soprattutto per le immagini e le fotografie che ritraevano la Milazzo di un tempo e i maestri artigiani che hanno avviato le attività oggi premiate

A riceverlo Luigi Zizzo, già titolare del ristorante Il Covo del Pirata , “per avere ospitato con dedizione e professionalità la sede sociale del Rotary Club di Milazzo per oltre 40 anni”; alla Pasticceria F. Dama “per la maestria con cui ha saputo esaltare e valorizzare sin dal 1974 la tradizione dolciaria siciliana”, e a Codraro 1923 Atelier “per la raffinata eleganza e lo stile che caratterizzano le sue creazioni sin dal 1923”.

