La statua di una Madonnina gettata in un piccolo canotto che evidentemente non serviva più. La segnalazione è giunta da parte degli addetti al ritiro dei rifiuti nel quartiere Santa Marina. A questo episodio si registra l’abbandono di sacchetti dell’immondizia in alcune strade della periferia. Situazione che ha indotto il sindaco Midili a chiedere agli uffici un aumento dei controlli, attraverso un potenziamento della videosorveglianza.

L’episodio della statua della Madonnina è avvenuto nella via Guido, la strada che dalla riviera di Ponente collega alla frazione Santa Marina) e che ospita in prevalenza abitazioni estive.

«Garantisco che questa storia dei “luridi” della spazzatura prima o poi finirà – afferma il Sindaco – ho già dato disposizione agli uffici di acquistare altre telecamere da installare in diverse zone del territorio ritenute critiche, mentre si stanno notificando i verbali delle persone che sono state individuate con le fototrappole già esistenti. E vi assicuro che si tratta di multe salate cui si aggiungeranno i costi per lo smaltimento, mentre si sta valutando anche la denuncia all’autorità giudiziaria per abbandono di rifiuti. Non la si può dare vinta ad un centinaio di cittadini che continuano in barba a tutto a disfarsi di qualsiasi cosa, senza rispettare nessuna regola, rendendo vano il sacrificio fatto da tutti gli altri milazzesi».