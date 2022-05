Mercoledì 18 invece i protagonisti saranno gli studenti dell’istituto “Guttuso”. Dalle 10 un gruppo di ragazzi condividerà, dopo i saluti dell’assessore alla pubblica istruzione, Francesco Alesci, passi del romanzo di Italo Calvino “Le città invisibili”. Si tratta delle classi del liceo Artistico e dell’Ipsceoa, accompagnate dalla dirigente Delfina Guidaldi, e dalle docenti di lettere (Arizzi, Abramo, Minissale). .Nell’Atrio del Palazzo sarà visitabile anche una installazione artistica e una mostra fotografica a tema, realizzate dai docenti del Liceo Artistico Sabrina Busà, Maria Grazia Pagano, Pino Guerrera, Eva Salmeri. Il progetto, dal titolo “Città e prospettive. L’arte e il gusto di leggere” ha previsto la rielaborazione e reinterpretazione, in chiave moderna e attraverso l’arte, di un romanzo poliedrico e visionario, in cui città immaginarie sollecitano i lettori, con le loro simbologie e metafore.

“Maggio dei Libri”, si apre una settimana ricca di iniziative a palazzo D’Amico. Domani – martedì 17 maggio – alle 15 a cura dell’istituto Comprensivo Terzo in collaborazione con la libreria “Capitolo 18” di Patti si terrà la presentazione del libro “Grande” di Daniela Nicastro.

