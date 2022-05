Aprirà i battenti il primo giugno il nuovo Terminal Turistico nel porto di Milazzo. Il progetto nasce dall’agenzia Paolo Laquidara srl, agenzia che da quattro generazioni (dal lontano 1898) offre servizi marittimi nel porto. Si tratterà di un vero e proprio “hub” turistico all’interno del quale convoglieranno i maggiori operatori del settore, sfruttando le varie “receptions” presenti al suo interno. Dal noleggio auto alla biglietteria per le minicrociere, dal parking all’escursione nell’area marina protetta di Capo Milazzo, dalle biglietterie bus per aeroporto/Messina/Milazzo al servizio di assistenza al diportista. Il terminal, posizionato esattamente di fronte alla biglietteria degli aliscafi del porto di Milazzo, si trova in un punto strategico per il flusso turistico in entrata ed in uscita, ed ambisce a diventare un punto di riferimento per l’offerta turistica del comprensorio Milazzo/Eolie.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin