Non solo si potranno rateizzare i tributi ma anche l’acquisto di loculi cimiteriali. Parere favorevole della Prima Commissione consiliare alla proposta presentata dal gruppo di Forza Italia (Santino Saraò, Giuseppe Stagno, Valentina Cocuzza e Alessandro Oliva) per la modifica del primo comma dell’art. 29 del Regolamento generale delle entrate comunali al fine di prevedere la possibilità di rateizzare i pagamenti per le persone in gravi difficoltà economiche, non solo per le obbligazioni di natura tributaria ed extratributaria, ma anche per quelle di natura patrimoniale, come ad esempio il pagamento delle celle comunali. Quest’ultima proposta era stata avanzata con una mozione dal consigliere della Lega Damiano Maisano il quale aveva sollevato il problema.

“Qualora tale soluzione fosse ritenuta non percorribile – aveva scritto Maisano – si chiede sempre al sindaco di formulare atto di indirizzo al competente dirigente perché predisponga le necessarie modifiche ai regolamenti comunali, al fine di introdurre la possibilità, per le famiglie che versino in accertate condizioni economiche disagiate, di rateizzare il pagamento del canone per la concessione della sepoltura ai propri congiunti deceduti.

Non appena la proposta votata dalla Prima Commissione consiliare, formalizzata dall’Amministrazione e già corredata del parere degli uffici e dei revisori dei conti, sarà approvata dall’Aula consiliare, sarà possibile, in determinati casi, di accordare la rateizzazione del debito dovuto all’ente locale in un massimo di 12 rate mensili di pari importo, con l’applicazione degli interessi legali.