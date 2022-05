Le nuove campane della Trasfigurazione, parrocchia guidata da padre Piero Di Perri Santo, sono state realizzate dalla ditta Campane Sicilia Cap.Anni18 col metodo della cera persa, secondo la tradizione secolare; secondo la consuetudine, le campane sono dedicate a Dio, alla Madonna e ai santi e recano incisa un’iscrizione in latino, che rappresenta gli auspici dell’intera comunità parrocchiale. La prima, la più grande, ha un diamettro di 530 mm e pesa circa 100 kg. È dedicata allo Spirito Santo (Deo Spiritui Sancto Almo). La seconda del diametro di 450 mm e del peso di 65 kg è dedicata alla Vergine Maria Madre della Chiesa (Virgini mariae ecclesiae matri). La terza ed ultima del diametro di 350 mm e un peso di 35 kg. Questa è dedicata ai santi Paolino, Bartolomeo e Lucia (Sanctis paulino, bartholomeo et luciae). Sul retro di ogni campana vi è inoltre l’immagine di Cristo trasfigurato.

La Parrocchia della Trasfigurazione avrà tre nuove “voci”. Oggi, sabato 14 maggio, durante la celebrazione delle 19 verranno benedette tre nuove campane da Don Giuseppe Turrisi, parroco della chiesa di S. Giovanni Battista di Barcellona. Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici aveva approvato l’acquisto nel febbraio scorso in aggiunta a quella piccola già esistente. L’Arcidiocesi aveva precedentemente indirizzato un contributo pari al 35% della spesa; la restante quota è stata coperta con le offerte dei parrocchiani.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.