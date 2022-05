«Oggi, finalmente si è riusciti a far ripartire un percorso comune che potrà dare nuova linfa al settore e coinvolgere tantissime altre aziende della Sicilia a cui, come Distretto, forniremo il nostro supporto a tutti i livelli”, ha dichiarato il neo presidente Torre.

Il Settore florovivaistico siciliano è il terzo polo produttivo d’Italia, dopo la Toscana e la Liguria, ma nessun segnale significativo viene, ad oggi, dal Governo Nazionale in suo favore.

Carmelo Torre , va a ricoprire il ruolo di presidente dopo essere stato già amministratore di enti pubblici ed assessore provinciale allo sviluppo economico per circa 8 anni. E’ stato, tra l’altro, tra i fondatori alla Camera dell’Anpaca (Associazione nazionale dei patti territoriali e contratti di area ).

