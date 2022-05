Al via la “8°DugonCup”. Domani la gara di “Apnea Dinamica con attrezzi”. Prove gratuite per i cittadini

Ha preso il via oggi la competizione “8°DugonCup”, gara di Apnea Dinamica (con e senza Attrezzi)e di ApneaStatica, valevole come prova di qualificazione Nazionale per il Campionato Italiano FIPSAS e come Prova del Campionato Regionale Siciliano a Squadre di Apnea. La manifestazione, organizzata dal “Capo Milazzo Diving Center” alla Piscina comunale di Milazzo, andrà avanti anche domani domenica 15 maggio. Nelle passate edizioni la gara milazzese finì sotto i riflettori dei media nazionali per la realizzazione, da parte della pluricampionessa mondiale Alessia Zecchini, di ben sette record mondiali.

Oggi si è svolta la gara di “Apnea Statica”. Domani, a partire dalle 9, ci sarà la gara di Apnea Dinamica con attrezzi (Monopinna e Bipinne)e senza attrezzi (Ranasubacquea). La premiazione si svolgerà sempre presso la Piscina comunale di Milazzo alle 12:30. Novità di quest’anno, la possibilità per tutti i cittadini di fare una “prova gratuita di immersione con le bombole” nella piscinetta riscaldata (all’interno della struttura della piscinacomunale) e/o una “prova di apnea” sempre gratuita, dalle 9 alle 12 di domani.

Per info e prenotazioni: 388.6567671