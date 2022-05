Smaltimento rifiuti tessili, arrivano i nuovi contenitori per le vie di Milazzo. E per gli ingombranti…

Smaltimento rifiuti tessili, arrivano i nuovi contenitori per le vie di Milazzo. E per gli ingombranti…

I problemi che stanno caratterizzando da alcune settimane lo smaltimento degli abiti e degli accessori di abbigliamento usati che non possono essere più smaltiti nella frazione “indifferenziata” in quanto l’impianto di trattamento non accetta la tipologia di rifiuti ha indotto il Comune a trovare una soluzione alternativa e così nei prossimi giorni saranno posizionati sul territorio comunale dei contenitori ad hoc.

A collocare i contenitori sarà la società “Città Pulita sas” di Rizziconi che ha offerto un rialzo del 110 per cento sul prezzo a base d’asta fissato dal Comune che era di euro 120 annui. L’offerta aggiudicataria è stata di euro 252 per ogni cassonetto posizionato sul territorio.

GLI INGOMBRANTI. Segnalazioni su questo argomento erano giunte anche ad Oggi Milazzo. Ma non è l’unico servizio da perfezionare. «C’è anche un’altra cosa che non funzione – scrive il lettore Daniele – per gli ingombranti sono previsti due ritiri a settimana per un massimo di 15 utenze/volta. Significa 1500 ritiri/anno. A Milazzo dovremmo essere circa 10 mila famiglie, ecco spiegato perché ci vogliono due mesi per il ritiro di un ‘ingombrante. Tra l’altro viene considerato ingombrante anche la tavoletta del water: sotto la mia abitazione non hanno ritirato nemmeno quella».