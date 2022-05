La terza commissione consiliare presieduta da Maria Magliarditi ha dato parere favorevole alla proposta di regolamento presentata dall’assessore alla pubblica istruzione Francesco Alesci per migliorare il servizio di refezione scolastica con la previsione di attività di educazione alimentare. «La bozza di regolamento – ha affermato la presidente Magliarditi – è stata sottoposta al vaglio dei consiglieri e ci si è detti concordi sulla necessità di mettere a disposizione delle famiglie uno strumento importante che non sia solo di controllo ma anche mirato a sviluppare nella comunità il senso di una corretta ed equilibrata alimentazione al fine di indirizzare le giovani generazioni ad un sano rapporto con il cibo, ad una scelta sempre più consapevole degli alimenti».

Refezione scolastica, approvato il regolamento per migliorare il servizio con l’educazione alimentare

