Milazzo, vigili del fuoco spengono incendio in un ristorante cinese

Intorno alle 18 i vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo hanno spento un principio di incendio nella cucina di un noto ristorante cinese in via XX Luglio. Le fiamme stavano lentamente crescendo al punto da provocare un foro nella vetrata che si affaccia sulla via.

I pompieri hanno sfondato la vetrata e spento l’incendio che, fortunatamente, non ha intaccato la zona de locale riservata ai clienti, contendo i danni. Incerte le cause che hanno dato vita alle fiamme