Sabato 14 maggio appuntamento con “La Notte dei Musei”. Un evento quello promosso da diverse associazioni e patrocinato dal Comune di Milazzo che consentirà ai visitatori di apprezzare i beni culturali cittadini, all’interno dei quali saranno promesse diverse iniziative. La principale location sarà come sempre il Castello che, oltre alle visite guidate a cura della associazione guide turistiche Eolie-Messina-Taormina, accoglierà mostre e conferenze.

Al “Bastione Santa Maria” con inizio alle 21, conferenza “Il mare di notte”, curata dal MuMa e tenuta dal professore Mauro Cavallaro – Conservatore del Museo della Fauna dell’Università di Messina in collaborazione con l’Area Marina Protetta Capo Milazzo e Marevivo. A seguire la premiazione ed il sorteggio per la “City Nature Chalenge 2022 Milazzo”.

Al Monastero delle Benedettine, apertura del Museo della Tonnara a cura dell’associazione Tonosolemare e rappresentazione teatrale di storia, miti e leggende di Sicilia a cura dell’associazione “Imago Vitae”.

Alle ore 21, al Duomo Antico, SiciliaAntica sede di Sant’Angelo di Brolo curerà una conferenza su “L’assetto del territorio ad ovest di Tindari in età normanna”, relatore il dottore Michele Fasolo.

Al Mastio, dalle 22,15, iniziative a cura di SiciliaAntica, sedi di Capo D’Orlando, Messina, Milazzo e Messina, con presentazione di documenti film, conferenze, una mostra di minerali e apertura della Sala di Archeoastronomia con la proiezione di video realizzati da Giuseppe Famà, oltre ad una mostra fotografica, tema: “Scorci e storie al Castello” del fotografo Antonio Fiorentino.

Sempre in questa occasione sarà anche possibile visitare gratuitamente (dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 24) il museo Etnoantropologico e Naturalistico “Domenico Ryolo” di via Impallomeni (ex Carcere Femminile) e il punto espositivo nel Porto dedicato all’eroico Luigi Rizzo (dalle 21 a mezzanotte)

