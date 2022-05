Giovedì 12, tra le ore 9.00 e le ore 18.00, sulla A18 Siracusa-Gela rimarrà anche chiuso lo svincolo di Avola in entrata, ma stavolta per consentire i lavori di ripristino degli impianti di illuminazione.

Mercoledì 11 maggio farà tappa nel messinese il 105° Giro d’Italia. La carovana, partendo da Catania, attraverserà un percorso di 174 km concludendo il proprio giro a Messina. Per favorire lo svolgimento della competizione sarà necessario interdire sulla A20 Messina-Palermo le uscite autostradali di Milazzo, Rometta e Villafranca , tra le 12 e le 15.30.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.