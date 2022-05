Condividi questo articolo



L’iniziativa risponde alla volontà di mantenere vivo, e ricordare fortemente, il gesto di altruismo di Aurelio che è andato oltre il proprio dovere, sacrificando la propria vita per salvare chi si trovava in difficoltà nelle acque agitate del mare di Milazzo. L’occasione del passaggio del Giro d’Italia 2022 risponde alla volontà di trasmettere al vasto pubblico che seguirà l ‘evento sportivo, l’altruismo dimostrato da Aurelio che ben si concilia con lo sport in genere e del ciclismo in particolare. In occasione del precedente passaggio del Giro d’Italia nell’ottobre 2020, anche il cronista della Rai si è soffermato ed ha avuto parole significative e di apprezzamento per la figura ed il gesto di Aurelio.