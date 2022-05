A seguito della proroga dello stato di emergenza epidemiologica fino al 31 marzo 2022, in considerazione delle disposizioni sotto riportate, i contrassegni disabili (Cude) in scadenza tra il 31/01/2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza restano validi fino al 29 giugno 2022.

Sarà data tempestiva comunicazione di ogni eventuale altra variazione. Secondo la normativa relativa alle disposizioni anti covid, tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.I cittadini titolari di contrassegno disabili rilasciati dal Comune di Milazzo non sono tenuti ad alcun adempimento ai fini della proroga. Il Comune precisa che non verrà rilasciato un nuovo contrassegno cartaceo riportante la nuova scadenza.