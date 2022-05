Dissesto e attività della Commissione di liquidazione, il dibattito arriva in aula consiliare nonostante il diniego dei commissari di partecipare alla seduta. Il presidente del consiglio comunale Alessandro Oliva ha infatti convocato, oggi alle 19,30, una seduta straordinaria accogliendo la richiesta ufficiale presentata dai rappresentanti della minoranza Lorenzo Italiano, Giuseppe Crisafulli, Antonio Amato, Alessio Andaloro e Damiano Maisano.

L’istanza scaturisce dalla necessità di avere chiarezza sulla gestione del default, dichiarato nel novembre 2016 e ancor oggi in piedi, con le forze politiche che – è stato evidenziato – non hanno conoscenza dell’ammontare reale della massa passiva.

«Ad oggi – affermano i consiglieri – nessuna relazione è stata depositata al Consiglio comunale dagli organi istituzionali chiamati al controllo ed al vigilanza sulle procedure adottate dall’Osl, al fine di definire un bilancio riequilibrato per porre la parola fine all’interminabile telenovela del default. E ciò nonostante siano trascorsi più dei 5 anni previsti dalla normativa. Dal primo insediamento dell’Osl al secondo insediamento, ad oggi, centinaia di migliaia di euro sono stati spesi in consulenze esterne, incarichi a professionisti, straordinari a personale dell’Ente e legittime spettanze ai liquidatori –aggiungono i cinque consiglieri di opposizione – considerazioni che scaturiscono dalla mancata chiusura della massa passiva, e, soprattutto dall’assenza di una pur minima pianificazione per pagare gli aventi diritto nonostante vi siano in cassa oltre 3 milioni di euro, con lamentele ormai quotidiane dei creditori che da tempo attendono di essere pagati».

Italiano, Crisafulli, Amato, Andaloro e Maisano intravedono il rischio che il Comune si ritrovi nuovamente in dissesto qualora non si riesca a soddisfare i creditori, o, ancora peggio, che i debiti vengano scritti nel bilancio corrente dell’Ente.

