Gli alunni delle classi seconde della Media “Luigi Rizzo” del Secondo Comprensivo di Milazzo, saranno protagonisti lunedì 9 maggio a Palazzo D’Amico di una giornata del “Maggio dei Libri”. Gli studenti leggeranno alcune pagine della grafhic novel “Sotto il Burqa” libro che ha fatto da sfondo al progetto sulla condizione delle donne nel mondo. Seguirà la mostra dei disegni realizzati per rappresentare i frame che più li hanno emozionati. Referente del progetto è la professoressa Cettina Nicosia .

