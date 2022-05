Anche quest’anno il Terzo Comprensivo presente ai Giochi Matematici del Mediterraneo, la competizione che si svolge sotto l’egida dell’AIPM (Accademia Italiana per la Promozione della Matematica “Alfredo Guido”). Gli alunni, distinti per categoria, si sono cimentati nelle tre precedenti fasi dei giochi. A raggiungere la tappa decisiva dell’accesso alla finale nazionale, per la categoria P3 è Alba Ciccola, classe III B Primaria Baronello e per la S2 Michele Ciccola, II D della media Zirilli, che all’attivo ha diverse e lusinghiere esperienze in questo ambito delle attività della scuola. I due fratelli condividono attitudine, interesse e talento per la matematica e si confronteranno con i coetanei il 6 maggio, disputando la finale nazionale. Si tratta di un’esperienza viva e stimolante, come sempre accade per i ragazzi quando sono soggetti attivi, impegnati nella scoperta delle loro potenzialità, direttamente coinvolti nel processo di apprendimento e nella costruzione dei saperi.

