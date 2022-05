L’incontro si terrà in presenza, nei limiti dei posti disponibili, e in collegamento da remoto al link: meet.google.com/ayw-pyyr-zuj

All’incontro, durante il quale saranno illustrate le opportunità, le agevolazioni e i servizi a disposizione per l’imprenditoria “in rosa”, interverranno Ivo Blandina , presidente della Camera di commercio; Cettina Scaffidi , presidente del Comitato imprenditoria femminile; Susanna Zuccarini , senior business developer and analyst – Invitalia; Tiziana Pompei , vicesegretario generale di Unioncamere. A moderare i lavori sarà Paola Sabella , segretaria generale della Camera di commercio.

MESSINA. Fa tappa a Messina la XIV edizione del “ Giro d’Italia delle donne che fanno impresa ”, il roadshow organizzato da Unioncamere insieme alle Camere di commercio e ai Comitati per l’imprenditoria femminile. L’appuntamento è per venerdì 6 maggio alle 10 nella sala Consulta del Palazzo camerale.

