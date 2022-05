MESSINA. Si è conclusa a Catania la tre giorni del “Salone dello Studente” che si è svolta negli spazi del Maas, Mercati Agro Alimentari Sicilia. L’Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile, presente a questo appuntamento con un proprio stand, ha mostrato a centinaia di studenti, prevalentemente diplomandi, le grandi opportunità professionali e di crescita personale che l’innovazione comporta. «Nel corso di questi tre giorni – ha spiegato la Vice Presidente dell’ITS di Catania, Brigida Morsellino – abbiamo dialogato con tanti ragazzi rispondendo alle loro domande e mostrando cosa l’Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile può dare loro, in termini di opportunità». «Il rapporto con l’Accademia Mediterranea – ha detto Tiziano Minuti, responsabile delle risorse umane e della comunicazione del Gruppo Caronte & Tourist – è uno step importante di quel percorso nel quale fortemente crediamo e nel quale stiamo investendo per la valorizzazione delle eccellenze formative come chiave di volta per governare i cambiamenti. Nel mondo dello shipping, caratterizzato da una competitività e una concorrenzialità estreme, la differenza la farà la qualità del servizio, globalmente intesa. Prevarrà chi più e prima punterà sui nuovi professionisti del mare».

Tanti gli ospiti dell’ITSdi Catania che si sono alternati in questa tre giorni di orientamento alle scelte dei percorsi universitari e post diploma. Tra questi Nicolò Berghinz, responsabile dello Sviluppo, Relazioni Esterne & Public Affairs di Alis; l’AD e Agente Marittimo della Grimaldi Catania, Giuseppe La Mendola; Mauro Nicosia di Europea Servizi Terminalistici; Aldo Randazzo della Nicolosi Trasporti; il Marine HR Director di Grimaldi Group, Marcello Pica.