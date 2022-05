Intorno alle 12, in via Polidoro Carrozza (nei pressi della libreria Filoramo), dal terrazzo di una palazzina si è alzata una densa nube di fumo a causa dell’incendio di arredi da giardino. Sul posto sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo che hanno spento le fiamme. Non ci sono stati feriti. In casa c’erano una donna di origine filippina con la figlia che però si sono messe tempestivamente in salvo.

