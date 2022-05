Si ritorna all’incontro con l’autore in presenza. La scrittrice Simona Lo Iacono ha incontrato gli alunni del Liceo Impallomeni nell’Auditorium dell’Istituto. Durante l’incontro l’autrice ha presentato il romanzo “La tigre di Noto”, pubblicato da Neri Pozza Editore agli alunni dei quattro indirizzi liceali e l’evento è stato realizzato con la collaborazione della libreria Mondadori di Milazzo. Simona Lo Iacono è un magistrato, presta servizio presso il Tribunale di Catania e nel tempo libero scrive e pubblica romanzi dal grande successo di pubblico e di critica (tra i romanzi più recenti “Le streghe di Lenzavacche”, una storia ambientata al tempo del fascismo che è stata selezionata tra i finalisti del prestigioso Premio Strega; “Il morso”, dedicato alla vita di Lucia Salvo, eroica patriota protagonista della rivoluzione siciliana del 1848; “L’albatro”, che ha come protagonista un giovanissimo Giuseppe Tomasi di Lampedusa).

La tigre di Noto, protagonista dell’ultimo romanzo di Simona Lo Iacono, è la scienziata Anna Maria Ciccone, nata a Noto nel 1891, che insegnò alla Normale di Pisa e fu tra i primi ad accogliere le innovazioni prima di Einstein poi nella fisica quantistica e, tra le altre cose, si oppose con determinazione e coraggio ai nazisti che volevano depredare l’Università di Pisa, privandola di testi preziosi e di strumentazioni fondamentali. La vita e le opere di Anna Maria Ciccone sono state una bella scoperta per gli alunni e i docenti dell’I.I.S. “G.B. Impallomeni”, che si sono impegnati per rendere possibile la presentazione del libro. L’incontro con l’autrice è stato condotto dalla scrittrice stessa, affiancata da Angelica Furnari e Carmen Livoti della libreria Mondadori, che ha coinvolto gli alunni del Liceo Impallomeni in un appassionante gioco a quiz in stile “Per un pugno di libri”, il game show di Rai Tre dedicato ai libri e alla lettura reso famoso da Neri Marcoré e Piero Dorfles. Con incontenibile brio e tanta simpatia, Simona Lo Iacono ha condotto gli alunni dell’Impallomeni (divisi in tre squadre: “Terra”, “Fuoco” e “Acqua”) in un divertente gioco nel quale dovevano rispondere a domande sulla vita e sugli studi di Anna Maria Ciccone, dovevano inventarsi rapper e ballerini facendo riferimento a episodi narrati nel romanzo, mettere alla prova intuito, fantasia e rapidità. Dopo il game show (vinto dalla squadra del “Fuoco”), che ha fruttato “un pugno di libri”, donati da Neri Pozza Editore, per la biblioteca dell’Impallomeni (con titoli di Eshkol Nevo, Daniel Mason, Ilaria Rossetti, Farhad Bitani, Sandra Petrignani e Erich M. Remarque), si è passato alle domande degli alunni, al dialogo con l’autrice e, per concludere, al firmacopie.

L’incontro con l’autrice, organizzato all’interno delle attività del Progetto Lettura di cui sono referenti i proff. Oriana Scampitelli, Alessandro Di Bella e Domenico Cutrupia, è stato un successo ed è stato un importante momento di crescita per l’intera comunità scolastica dell’I.I.S. “G.B. Impallomeni” di Milazzo.