Regolamentare l’affissione degli annunci funebri che oggi vengono collocati ovunque. I consiglieri del gruppo di Forza Italia, Santino Saraò, Giuseppe Stagno, Valentina Cocuzza, assieme al presidente del consiglio comunale Alessandro Oliva e l’assessore Maurizio Capone hanno presentato una proposta che dovrà essere esitata dall’Aula per mettere ordine ad una questione che si trascina da tempo.

Il Regolamento – spiega Saraò – prevede il rispetto di determinati parametri ed il pagamento di una somma per procedere alla pubblicazione dei manifesti da parte delle società che svolgono il servizio di onoranze funebri».

Stasera, lunedì 2 maggio, intanto, riprendono i lavori del consiglio comunale. Prioritariamente, ci sarà il riconoscimento di debiti fuori bilancio riferiti agli anni 2020/2021 per l’importo complessivo di 28.597,13 euro, derivanti da sentenze esecutive; quindi, una mozione di Lorenzo Italiano e altri consiglieri d’opposizione con osservazioni al Bilancio di previsione 2022-2024, che il Consiglio ha approvato recentemente.

A seguire interrogazioni: una a firma di Giuseppe Doddo sulla proposta di riqualificazione del Paladiana, ex campo di tiro a volo; due di Foti su “Riqualificazione di piazza Marconi” e “Torrente Mela” per conoscere «lo stato dell’arte dell’intervento di manutenzione di una zona che – come dallo stesso sottolineato – ha presentato negli anni problematiche di dissesto idrogeologico, considerate le alluvioni degli anni scorsi». Da ultimo la mozione dei consiglieri Bambaci e Bagli sulla Carta europea della disabilità.