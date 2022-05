Milazzo, a sette mesi dall’annuncio al via i lavori in Marina Garibaldi: sarà realizzato un nuovo marciapiede

A sette mesi dall’annuncio da parte del comune di Milazzo e alla contestuale recinzione dell’area di cantiere, prendono il via oggi, lunedì 2 maggio, i lavori che porteranno alla realizzazione di un nuovo marciapiede in Marina Garibaldi, nel tratto tra Piazza della Repubblica (fontana di Cartesio) e la chiesa di San Giacomo (lato locali).

L’obiettivo è quello di abbattere le barriere architettoniche e – come si legge in una nota del comune – «dare decoro ad una zona mai curata in modo costante, e che spesso è finita nell’autodeterminazione di coloro che svolgono attività commerciale».

L’intervento prevede la riqualificazione dell’area che collega la via Medici alla chiesa di San Giacomo con la rifunzionalizzazione e l’allargamento del marciapiede nel tratto di via Crispi, la zona nel cuore della città che spesso si caratterizza per la sosta selvaggia. «Al contempo sarà data continuità anche alla pavimentazione che presenta non solo interruzioni ma anche una varietà di colori poco edificante per un centro cittadino e un luogo di aggregazione», sottolinea l’amministrazione comunale.

DIVIETI DI SOSTA. Per consentire l’attività del cantiere, il comando di polizia locale ha disposto, con ordinanza, da giorno 1 maggio sino al prossimo 30 giugno, il divieto di sosta con rimozione forzata sul tratto stradale di piazza della Repubblica, lato Nord, compresa tra via Medici e via Crispi e contestualmente il transito vietato ai pedoni nel tratto di marciapiede interessato dai lavori, ma anche il divieto di sosta nel lato ovest e nella via Rizzo tra il civico 20 e il 24 e dal 39 al 21.