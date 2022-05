La devozione dei milazzesi per San Francesco è sempre stata forte. La processione diventa una festa popolare con migliaia di fedeli provenienti anche dal comprensorio. E’ la più lunga: comincia alle 16 e finisce verso le 23.

Il 21 aprile scorso la statua era stata posta sulla vara in attesa delle autorizzazioni da parte di prefettura e curia.

Con l’okay della Curia giunta nelle ore scorse è arrivata l’ufficialità: la processione di San Francesco di Paola si farà. Dopo due anni di sospensione a causa della pandemia, domenica 8 maggio, alle ore 16, il co-patrono di Milazzo ritornerà per le vie di Milazzo. Stamattina, padre Giuseppe Ceglie, rettore del santuario dedicato al protettore dei marinai, lo ha comunicato ai fedeli durante la celebrazione domenicale.

