Legambiente chiede che il prosieguo dei lavori sia effettuato «con la massima attenzione per gli animali e per le specie vegetali, tutti rientranti in un determinato ecosistema». «Soro giunte segnalazioni che all'interno della rete vi sono dei volatili imprigionati ormai da giorni – scrive Legambiente – probabilmente anche esemplari di specie protette dalle normative europee riguardanti la conservazione degli habitat naturali e semi naturali, la fauna selvatica e la conservazione degli uccelli selvatici. Considerato che la vita di questi esemplari è a rischio se non si interviene con rapidità per la loro liberazione, non solo perché protette ma anche per evitare il maltrattamento di animali che, senza intervento, rischiano di morire».

Uccelli intrappolati nella rete di protezione lungo il costone roccioso del Castello di Milazzo. A sostenerlo è la Legambiente del Tirreno presieduta da Pippo Ruggeri che ha scritto alla Forestale di Messina, ai Vigili del Fuoco e al sindaco di Milazzo per chiedere di attivarsi presso la ditta che sta eseguendo i lavori e valutare con urgenza gli interventi per la liberazione degli animali. Attualmente al Castello è in corso la messa in sicurezza del costone roccioso con l’apposizione di reti metalliche.