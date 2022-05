Ennesimo atto vandalico nei confronti di beni pubblici. Sconosciuti hanno sfregiato, verosimilmente con un taglierino, i pannelli descrittivi della chiesa della Madonna del Lume nella via omonima.

Una serie di pannelli, ben dieci, curati dalla tipografia Lombardo in collaborazione con alcuni studiosi cittadini e montati sui singoli moduli della recinzione di cantiere, per “raccontare” e mettere in evidenza la storia, l’architettura e le opere d’arte un tempo conservate nello storico edificio.

Dalla pala d’altare della titolare a quella raffigurante il Martirio di S. Sebastiano, dalla statua di S. Rita a quella della Madonna del Carmelo, che nell’immediato secondo dopoguerra trovò ospitalità proprio nella piccola chiesa intitolata alla Madonna del Lume. Iniziative come queste trovano attuazione in tutta Italia ma che a Milazzo evidentemente hanno dato fastidio a qualcuno che evidentemente non aveva altro da fare o da pensare.

Durissimo il commento del sindaco Pippo Midili. «Questo gesto è stato compiuto da gente che mi fa schifo. La città ha l’obbligo di ribellarsi a questo stato di cose e chiunque sia a conoscenza dell’autore ha il dovere civile di dire basta insieme a tutti i cittadini onesti che vogliono che questa città possa diventare civile. Troppa libertà negli ultimi anni ha fatto sì che tutto degenerasse. È il momento di dire basta. Via Madonna del Lume tornerà a vivere ma questa volta non ci saranno sconti per nessuno».