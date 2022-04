Cambio al vertice in Ram: Luca Amoruso lascia dopo circa 3 anni la Direzione Generale della Raffineria per assumere un nuovo prestigioso incarico presso la Sede Direzionale Eni di San Donato Milanese. Ad Amoruso subentrerà dal 1 maggio Marcello Tarantino, palermitano, da 25 anni in Eni. Il neo direttore ha alternato esperienze operative presso diverse raffinerie a ruoli di coordinamento presso le sedi direzionali. Arriva in Ram dopo aver diretto per tre anni la Raffineria Eni di Taranto.

L’ingegnere Amoruso ha incontrato in mattinata a palazzo dell’Aquila il sindaco Pippo Midili per il commiato presentando il suo successore, al quale il primo cittadino oltre a porgere il benvenuto ha rivolto l’augurio di buon lavoro.

DIETRO LE QUINTE. Nei prossimi giorni sarà ufficializzato anche il cambio al vertice dell’amministratore delegato Eni alla guida della Raffineria di Milazzo. Secondo indiscrezioni che circolano negli uffici dell’azienda petrolifera, si tratta di una vecchia conoscenza: l’ex capo della produzione Ignazio Arces.