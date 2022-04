Si chiama “This Love” il nuovo singolo di Massimiliano Barresi . Online dal 15 aprile su tutti gli store digitali e con un video ufficiale su Youtube. L’artista milazzese, in arte Masba , è un artista siciliano classe 92, giovane esponente della musica Urban Latina Italiana. Nato a Fondi è cresciuto tra le strade di Archi, frazione dell’hinterland milazzese. Il suo stile è inconfondibile, utilizza una metrica e una tonalità che si adatta perfettamente alla Next Generation e al mercato musicale in atto. I suoi testi sono in Spagnolo-Italiano con un sound che varia fra Reggaeton, Trap e Hip Hop. Comincia a fare musica nel 2012 influenzato musicalmente dal sound Americano, insieme a Daniele Salvo, formano un duo musicale chiamato Dual Rap, e iniziano a pubblicare i loro pezzi su Youtube. Si trasferisce a Manchester per motivi lavorativi dove impara lo Spagnolo e l’Inglese nel 2016. Tornato in Sicilia ad inizio febbraio 2020 per le chiusure adottate dal governo Italiano per lo stato di emergenza nazionale (Covid), comincia a scrivere testi nel periodo lockdown, tratte da vicissitudini ed incomprensioni di carattere privato. Il 2 ottobre 2021 esce il suo primo progetto dal nome Dale De Perreo con Hamon (Simone Mastroieni), noto ballerino locale.

“This Love” racconta di due persone diverse unite dall’amore, una storia finita, o mai iniziata (dipende dal proprio modo di interpretare il pezzo), ma che sigla una rinascita artisticamente parlando. Questa non è la fine ma solo l’inizio! Dalla chiusura di questo rapporto e dal modo che questo rapporto e persona ha rappresentato, è nato l’artista , io, Masba, che come dice nel ritornello della canzone: “Hai fatto di me una rockstar”. «”This Love” – dice Massimiliano – è la storia di tutti, è la strada al mio successo»

Instagram : masba_1

Facebook pagina ufficiale : https://www.facebook.com/masbaofficialpage