La giunta municipale ha approvato un atto di indirizzo proposto dall’assessore alla viabilità, Beatrice De Gaetano per l’installazione di apparecchiature automatizzate di controllo del passaggio con il semaforo rosso nei punti dotati di apposita segnaletica. Un’iniziativa finalizzata a tutelare la sicurezza stradale e per garantire l’incolumità dei cittadini. Il primo intervento interesserà la via Rosario Livatino (asse viario), arteria che è intensamente trafficata di ingresso alla città, dalla periferia e dai caselli autostradali ed in uscita dal centro abitato, all’intersezione con piazza Tusa.

