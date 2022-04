La società sportiva mamertia si è classificata seconda tra le squadre partecipanti. Dopo la riuscita manifestazione del 28 marzo che ha visto Milazzo al centro di un importante stage organizzato dal Csi Sicilia Arti Marziali e dalla Traditional Karate Sicily del maestro Trimboli con la partecipazione di Monia Atti Rrsponsabile della Wff Italia (Word Fudokan Federation) ed i collaboratori Mara Gallini e Michele Barsantini ,e grazie alla disponibilità dell’assessorato allo sport del Comune di Milazzo che ha messo a disposizione il palazzetto comunale di valverde, emerge che le arti marziali a Milazzo stanno attraversando un momento di crescita ed i risultati raccolti in campo nazionale lasciano ben sperare per futuri eventi anche di rilievo nazionale nella città.

Gli atleti della Traditional Karate Sicily del maestro milazzese Francesco Trimboli hanno raggiunto ottimi risultati al “ Campionato Italiano di Karate Wkaeda ” tenutosi al centro sportivo “Sara Brancia” a Rimini il 25 aprile scorso, dopo due giorni preliminari di stage con il maestro serbo 12° Dan Ilija Jorga. Ottimi i piazzamenti, il medagliere per il Dojo milazzese che si è arricchito di 8 ori, 14 argento e 12 bronzi, nelle specialità Kata e Kumite tutti guadagnati dagli atleti di Wkaeda nelle diverse categorie.

