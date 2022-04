Dopo quasi tre anni durante i quali la banda “Giovanni Paolo II”, causa pandemia, si è “fermata”, rimandando tutti i programmi ed i concerti, il 24 aprile si è esibita, con successo, nella sua prima uscita pubblica sul palco dell’Oratorio di Olivarella, concesso da P. Stefano Messina, con il quale da anni la banda collabora proficuamente. Si riparte, quindi, inaugurando una nuova stagione di speranza, con un concerto i cui protagonisti sono stati i numerosi componenti della banda, di tutte le età ma uniti dalla stessa passione, magistralmente diretti dal M° Giuseppe De Luca.

Momenti apprezzati del ricco programma sono stati: l’esibizione del M° Marco Crisafulli, che con il suo “piccolo” ottavino ha incantato la platea, regalando gioia ed emozione; gli interventi del mezzosoprano M° Silvia Pianezzola che, accompagnata dalla banda, ha cantato con grazia ed eleganza due famosi classici dell’operistica italiana e, soprattutto, l’esecuzione, per la prima volta in pubblico ed in formazione orchestrale, del brano inedito, composto ed arrangiato dal M° Giuseppe De Luca, “La leggenda della Piscina di Venere”, che ha coinvolto ed emozionato tutti i presenti in sala.

La serata si è conclusa con l’esecuzione dell’inno di Mameli, ascoltato in piedi da tutto il pubblico.