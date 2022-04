Il Movimento Sportivo Milazzesi ha deciso di sostenere l’iniziativa proposta dall’associazione “Tono Sole Mare” nel concorso proposto dall’amministrazione comunale di “Democrazia Partecipata”. Si tratta della realizzazione di un percorso sportivo individuato nel tratto del lungomare di ponente compreso tra lo stadio Salmeri ed il termine del terrapieno confinante con i primi locali posti in direzione della baia del Tono.

«Un’iniziativa – scrive il Movimento in un comunicato stampa – che risulta coerente con quanto sosteniamo da anni ed al netto delle future opere straordinarie ( pur sempre gradite) permetterebbe di svolgere attività motoria, a corpo libero senza aggravi economici peri cittadini e quanti volessero fruirne. A tale scopo rinnoviamo l’esigenza di un vero e proprio welfare sportivo per la città di Milazzo.

Per votare protocollogenerale@comune.milazzo.me.it