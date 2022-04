Trionfo dei giovani Under 12 della Svincolati Milazzo al Torneo internazionale di Monte di Procida (Na). La compagine milazzese guidata dall’Istruttore Minibasket Sergio Mangiò si è aggiudicata la vittoria del Torneo ottenendo cinque vittorie su altrettante gare disputate. Un percorso netto che premia ancora una volta il lavoro e l’attenzione che la società del presidente Riccardo Giambò pone sui giovani. Assegnato dagli organizzatori a Mattia Italiano il premio Mvp della squadra. Il roster che si è imposto in terra campana era cosi composto: Mattia Italiano, Francesco Scibilia, Domenico Insogna, Federico Motta, Ismaele Giorgianni, Mattia Giorgianni, Marco Liotta, Salvatore Alesci, Carlo Giorgianni, Alessandro Capone.

