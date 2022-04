L’Amministrazione comunale di Milazzo ha aderito alla giornata nazionale per la donazione degli organi e dei trapianti, calendarizzata per la data di domenica 24 aprile quando sarà illuminato di rosso il palazzo municipale. «L’iniziativa – sottolinea l’assessore ai servizi sociali Pasquale Impellizzeri – sostiene la campagna informativa e di sensibilizzazione dell’Aido sull’importanza della donazione di organi e tessuti a scopo di trapianto terapeutico: un gesto che consente di ridare speranza e di salvare tante vite a rischio grazie alla generosità dei donatori e dei loro familiari e della professionalità degli operatori sanitari»

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.