VIDEO. La statua lignea di San Francesco di Paola è ritornata sulla vara in vista dei festeggiamenti di maggio. Ieri sono state effettuate le operazioni del cosiddetta “intronizzazione” a cura del comitato di fedeli e con la supervisione del superiore padre Giuseppe Ceglie che ha curato un momento di preghiera.

Da due anni il simulacro del santo, co-patrono di Milazzo, non viene portato in processione a causa delle limitazioni legata dalla pandemia Covid. Ancora oggi non si sa se la festa popolare per le vie di Milazzo che coinvolge migliaia di devoti si terrà in quanto manca il via libera congiunto di Curia e Prefettura.

Di solito la processione è prevista la prima domenica di maggio. Quest’anno si ipotizzava, invece, domenica 8 maggio. La decisione verrà presa la prossima settimana.