Ad arricchire i festeggiamenti del SS. Crocifisso, nel 224° Anniversario della Miracolosa Lacrimazione, si terrà domani, sabato 23 aprile, alle ore 19, un concerto del Coro Polifonico “Ouverture” nella Chiesa di S. Papino.

Il concerto, organizzato con il supporto dell’Associazione Culturale “San Martino Fest”, sarà diretto dalla maestra Dominga Raimondo e con ingresso libero, nel rispetto delle normative anti-Covid.

Anche quest’anno non sarà possibile apprezzare e venerare il miracoloso simulacro ligneo scolpito nel 1632 dal “frate-santo” Umile da Petralia, poiché l’altare in cui è collocato il pregevole affresco seicentesco rinvenuto al suo interno si trova nel laboratorio della ditta Calvagna Giovanni di San Gregorio (Catania) per il delicato restauro.

Ieri alla chiesa di San Papinosi è tenuta una solenne concelebrazione presieduta dal vicario episcopale Franco Farsaci, il quale ha invocato l’atto di affidamento al SS. Crocifisso ed impartito la benedizione alla città con il reliquiario del fazzoletto che ha asciugato le lacrime del Crocifisso il 15 Aprile 1798. Presente anche la Banda cittadina “P. Mascagni”.