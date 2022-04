Bollino rosso per i rifiuti non conformi, l’amministrazione raccomanda ai milazzesi di rispettare il calendario

Lunedì 25 Aprile, giornata festiva la raccolta dei rifiuti sarà regolare e dunque la Caruter effettuerà il ritiro della componente Umido.

Si coglie l’occasione per comunicare ai cittadini di rispettare le norme per il conferimento dei rifiuti nell’ambito della raccolta differenziata porta a porta.

Nel caso, infatti, che il sacchetto o i sacchetti, abbiano un errato conferimento le squadre dei netturbini apporranno su di ognuno un bollino adesivo rossa con la scritta “Rifiuto non conforme”, lasciando la stessa busta di plastica sul luogo in attesa dell’arrivo dei vigili urbani che eleveranno una multa dopo aver individuato il trasgressore.