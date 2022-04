Il Servizio idrico integrato del Comune di Milazzo ha reso noto che per consentire la riparazione di un guasto improvviso avvenuto in via del Marinaio d’Italia, questo pomeriggio – giovedì 21 aprile – sarà necessario procedere alla chiusura dei serbatoi Sant’Elmo dalle 14 alle 18. Pertanto nel centro cittadino mancherà l’acqua.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin