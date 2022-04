Intervento idrico in via Giorgio Rizzo, domani mattina il centro di Milazzo senza acqua

Il Servizio idrico integrato del Comune di Milazzo ha reso noto che per consentire la riparazione di un tratto di rete idrica nella via via Giorgio Rizzo, domani – mercoledì 20 aprile – sarà necessario procedere alla chiusura dei serbatoi Sant’Elmo dalle 8.30 alle 12.00. Pertanto nel centro cittadino mancherà l’acqua praticamente tutta la mattinata.