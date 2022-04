Il giorno di Pasquetta non verrà effettuata la raccolta dei rifiuti, dunque, nella serata di domenica 17 aprile non dovrà essere conferita la frazione umido.

Il conferimento della frazione riprenderà regolarmente nella serata di mercoledì 20 – così come previsto dal calendario – per consentire, la mattina successiva, alla Caruter di procedere regolarmente al ritiro dei sacchetti.

