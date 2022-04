Dopo ben 34 anni il Comune di Milazzo assume vigili urbani vincitori di un concorso. Era infatti il 1988 quando a palazzo dell’Aquila fu data questa possibilità a personale esterno, assunto peraltro dopo ben 7 anni, nel 1995. Stavolta i tempi sono stati più celeri e dopo che nel 2021 si è bandita la selezione, all’inizio di quest’anno è stata completata la procedura e questa mattina, nel corso di una cerimonia tenutasi nell’aula consiliare, i cinque vincitori hanno prestato giuramento insediandosi a pieno titolo nell’organico del personale di palazzo dell’Aquila.

Alla cerimonia sono intervenuti il sindaco Pippo Midili, il presidente del consiglio comunale Alessandro Oliva, l’assessore alla polizia locale, Beatrice De Gaetano, altri esponenti dell’Esecutivo e consiglieri comunali. Presenti anche gli altri agenti del comando di polizia locale e i familiari dei cinque neo assunti.

E’ stata la comandante Giuseppa Puleo ad introdurre la cerimonia sottolineando l’importanza del potenziamento dell’organico del corpo di polizia e auspicando che presto altre unità possano aggiungersi per consentire di svolgere nel migliore dei modi le attività d’istituto. L’ufficiale ha rivolto un ringraziamento al sindaco, all’Amministrazione, al presidente del consiglio e a tutti i consiglieri per l’attenzione posta e per i conseguenti adempimenti al fine di superare le criticità a tutti note per le carenze di organico della polizia locale, “attivandosi a destinare risorse finanziarie e ad approvare provvedimenti per l’assunzione di personale”.

Ha quindi rivolto ai cinque nuovi assunti Daniela Aveni, Giovanni La Verga, Daniele Ruggeri, Alessandro Nania e Paolo Caruso, l’augurio di buon lavoro, ricordando loro le responsabilità alle quali saranno chiamati e invitandoli ad adempiere con responsabilità il servizio considerandolo “una missione al servizio della comunità”.

In chiusura l’intervento del sindaco Midili. “Il nostro corpo di Polizia locale – ha affermato – soffriva già da decenni della mancanza di personale che col passar del tempo si è ridotto all’osso. Stiamo facendo i primi passi, con l’insediamento di questi vigili, cui auspichiamo presto possano affiancarsene altri. Nel frattempo dalla prossima settimana sarà implementato anche l’orario di lavoro agli ex contrattisti da tempo inseriti nel Corpo, in maniera tale da rafforzare la presenza sul territorio dei nostri agenti”.