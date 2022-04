Alessandro Blanca rappresenterà la scuola media Zirilli IC Terzo Milazzo alla finale nazionale delle olimpiadi di astronomia per la categoria junior, che si terrà a Reggio Calabria tra il 3 e il 5 maggio. La gara è promossa da Sait (Società Astronomica Italiana) e Inaf (Istituto Nazionale Di Astrofisica), enti da anni impegnati nella divulgazione tra i giovani e i giovanissimi della cultura scientifica e astronomica. Per raggiungere questo importante risultato, al di là dell’esito finale della competizione, che assegnerà la palma al più meritevole, Alessandro si è impegnato con passione e talento, superando la preselezione e la gara interregionale del 24 febbraio 2022, alla quale hanno partecipato altri 3 allievi della scuola Zirilli. Su 319 ammessi della categoria junior che hanno partecipato alla fase interregionale, Alessandro fa parte dei 27 ammessi alla finale nazionale.

Attualmente partecipa al corso di preparazione alla gara finale, affrontando tematiche e problemi di una certa difficoltà, che approfondiscono lo studio dell’astronomia, disciplina inserita a pieno titolo nel curricolo e nell’offerta formativa dell’Istituto. Le olimpiadi italiane di astronomia attraverso il gusto della sana competizione, offrono agli studenti delle scuole italiane un’occasione di incontro con i ricercatori e di confronto con i coetanei, creando opportunità per coltivare l’interesse e la passione per l’astronomia, in uno scenario scientifico di ampio respiro, nell’assoluto rispetto delle qualità morali e cognitive degli studenti.