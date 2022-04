Paolo De Gaetano, che insieme a Principato forma un binomio storico nella conduzione dei programmi societari, coadiuvato dai dirigenti Bonanno, Cianciafara, Gitto e Ficarra. La società informa che sarebbe pronta a riconfermate tutti in blocco, ma che bisognerà aspettare la nuova stagione per sapere come meglio muoversi nella speranza di trovare nuovi partner economici che possano supportare le spese di gestione. A questo proposito si sta muovendo il dirigente sportivo, che insieme a Principato forma un binomio storico nella conduzione dei programmi societari, coadiuvato dai dirigenti Buono il risultato ottenuto nei campionati under con gli Under 16 e 17, mentre ottima la ripartenza del minibasket con la presenza di 70 mini cestisti guidati dallo staff di Principato che è stato chiamato dalla Fip a condurre delle lezioni di basket alla scuola media Zirilli in collaborazione con il ministero dell’istruzione nel progetto scuola e salute, in collaborazione dal tutor scolastico Michele Musicò. Condividi questo articolo



Grandi risultati perche si ritrova ai playoff in una ottima posizione in classifica. I mamertini del presidente, sfideranno il team del Basket Ragusa per superare il primo turno di questa importate fasi di campionato di basket di C Silver per il raggiungimento di promozione in C Gold. Un percorso fatto di sconfitte che sono servite a “correggere il tiro” e crescere, e di vittorie che hanno dimostrato il valore e l’impegno che gli atleti hanno messo in campo ad ogni partita. Comunque vada, i vertici della società nelle parole del patron, si dicono soddisfatti di questo risultato. «Soddisfazione a 360 gradi per un gruppo voluto fortemente e plasmato da coach, che insieme a(preparatore atletico e responsabile del settore giovanile) hanno costruito una squadra di atleti che hanno fatto divertire con il loro gioco veloce e bello da vedere – dice Principato – La nostra squadra è stata l’unica tra i campionati di C Gold e silver a non avvalersi di atleti stranieri, ma solo di ottimi elementi di Milazzo, Barcellona e Messina. Una fase ad orologio pressoché perfetta, nonostante infortuni vari ed assenze importanti come quella di Simone Sofia. Il coach ha avuto l’abilità di integrare giocatori esperti (Di Dio, Varotta, Cordaro, Mobilia, De Paoli) con giovani del vivaio dimostratisi all’altezza di reggere il confronto in un campionato difficile, su tutti Marco De Gaetano e Claudio Calivà»