Si è svolto lo scorso sabato a Palazzo D’Amico il seminario su “Incentivi statali e sostenibilità ambientale”, evento organizzati dalla Fidapa Bpw sezione di Milazzo in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Messina. Ha aperto il seminario la presidente Fidapa, Mariella Morabito, ponendo l’accento sul gap di genere nelle professioni Stem e sui preconcetti e difficoltà che ancora oggi impediscono l’accesso paritario al mondo della professione, disincentivando di fatto la scelta di tale percorso di studi. In rappresentanza dell’Ordine, è intervenuto Gianluca Mirenda che ha sottolineato il laborioso operato di sensibilizza dell’Ente nei confronti delle problematiche attuali che vedono coinvolte la categoria dei professionisti.



Hanno relazionato Francesco Triolo per i cambiamenti normativi dei bonus minori, Raffaella Lione del dipartimento di Ingegneria dell’Università di Messina, sulla sostenibilità ambientale e l’efficientamento energetico, Maria Pamela Corrente, socia Fidapa, su requisiti e conformità per l’accesso ai bonus e Antonino Gambadoro sui limiti e vantaggi del bonus 110%.

Il convegno, patrocinato dal Comune di Milazzo, rientra nelle attività del tema nazionale Fidapa, in particolare per l’innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale.