Basket/Serie C Gold, per la Svincolati Milazzo lotta a quattro per la promozione in Serie B

La Svincolati Milazzo vola in semifinale Playoffs ed è tra le quattro squadre che si contenderanno la promozione in Serie B. La compagine milazzese guidata da coach Trimboli che nei quarti di finale ha avuto la meglio sulla Mastria Catanzaro affronterà adesso il Green Basket Palermo. Ad analizzare questo finale di stagione le parole del presidente Riccardo Giambò. «La nostra è una società giovane che in pochi anni dalla sua nascita è riuscita a centrare oggi un importante obiettivo, i playoff, alla prima apparizione in assoluto nel campionato di serie C Gold. Lottare per l’accesso in Serie B é un qualcosa di fantastico, quanto fatto è merito del lavoro di tutto lo staff tecnico, dell’applicazione di ogni singolo giocatore e dall’attenzione maniacale di tutto il gruppo dirigenti e dei collaboratori che nulla fanno mancare alla squadra. Adesso ci tocca il Green Basket,, formazione palermitana che nella regular season ha perso soltanto una volta proprio con noi. Cosa ci aspetta adesso? Giochiamo sereni senza alcuna pressione, di certo l’appetito vien mangiando, ma sono certo che al termine non avremo nulla da rimproverarci perché tutti avranno dato il massimo. Un percorso il nostro – conclude il presidente – reso anche possibile dall’appoggio dei nostri sponsor che stanno sposando il progetto Svincolati, progetto che non si limita alla prima squadra ma che pone grande attenzione sul settore giovanile che ben sta figurando nei vari campionati»